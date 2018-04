Diretor da AIE diz que UE pode ficar sem petróleo do Irã A União Europeia pode lidar com uma paralisação abrupta nas exportações de petróleo iraniano para o bloco e não necessariamente será preciso utilizar estoques emergenciais, afirmou um diretor da Agência Internacional de Energia (AIE) nesta segunda-feira. O Irã cortou as entregas para França e Reino Unido e ameaçou fazer o mesmo com outros membros do bloco.