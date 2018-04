Diretor da AIEA pede que Irã aceite diálogo com EUA O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Mohamed ElBaradei, conclamou hoje o Irã a aceitar a oferta de diálogo feita recentemente pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. "Sinto-me encorajado pela nova iniciativa americana de engajar o Irã em um diálogo direto, sem condições prévias e com base no espírito de respeito mútuo", disse ElBaradei, ao abrir uma reunião do conselho diretor da AIEA em Viena, na Áustria.