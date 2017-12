Diretor da CIA inicia visita ao Oriente Médio O diretor da Agência Central de Informação norte-americana (CIA), George Tenet, chegou hoje ao Cairo para uma série de visitas aos países do Oriente Médio. O objetivo da viagem é encontrar soluções para reduzir a violência entre palestinos e israelenses. Tenet vai se encontrar com o presidente Egípcio, Hosni Mubarak, antes de viajar para Israel. A visita do diretor da CIA coincide com a presença no Egito do vice-presidente Sírio, Abdel Halim Jadam, que explicará ao presidente Mubarak a postura de seu país a respeito do conflito na região. Mais tarde, Tenet deverá se juntar ao secretário de Estado adjunto dos EUA. William Burns, que já teve encontros com líderes do Egito, Israel e da Autoridade Palestina, tem viagens marcadas para a Jordânia, Síria e Líbano. Nesses encontros deverão ser discutidas questões políticas e de segurança.