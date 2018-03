Diretor da CIA pode ir ao Oriente Médio semana que vem O diretor da CIA, George Tenet, provavelmente viajará para o Oriente Médio na próxima semana, mas uma decisão final será tomada após a reunião na Casa Branca com Powell, disse um oficial do governo norte-americano. Outro oficial do governo norte-americano disse que a região receberá um fluxo de visitas de representantes, exigindo as partes que busquem as negociações políticas e de segurança. Bush está tentando encontrar um caminho de modo a dar esperanças sobre o fim do terror a Israel e oferecendo em troca aos palestinos uma razão para acreditar que conseguirão o seu próprio Estado e terras, disse o oficial. As informações são da agência Dow Jones.