Diretor da CIA se reúne com presidente do Egito O diretor da CIA, George Tenet, que está no Oriente Médio para tentar promover uma trégua na região, se reuniu hoje com o presidente do Egito, Hosni Mubarak, para informá-lo sobre o andamento da negociação de um cessar-fogo entre palestinos e israelenses e a retomada do processo de paz. Tenet e Mubarak se encontraram durante 30 minutos e nenhum dos dois se pronunciou após a reunião. Tenet estava em Ramallah, Cisjordânia, na sexta-feira, reuniu-se com chefes de segurança israelenses e palestinos por cerca de três horas em escritórios palestinos nas proximidades de um cruzamento em Ramallah onde forças israelenses e atiradores palestinos têm trocado tiros quase todas as sextas-feiras. Nesta sexta-feira, as armas estiveram caladas. Um funcionário da segurança palestina disse que Tenet entregou aos dois lados uma proposta escrita contendo uma agenda para a implementação dos compromissos acertados em uma reunião de cúpula realizada em outubro passado no balneário egípcio de Sharm el-Sheik. A proposta é trabalhar para retomar as negociações de paz, assim como colocar em prática as conclusões de uma comissão internacional de observadores liderada pelo senador norte-americano George Mitchell. Em seguida, o documento pede o fim da violência, um período de calma, medidas para recuperar a confiança e o retorno às negociações de paz. Os dois lados terão de responder à proposta no domingo, disse a fonte, sob condição de anonimato A viagem de Tenet ao Oriente Médio marca, até agora, a mais direta intervenção da administração Bush para a retomada do processo de paz. Os conflitos na região recomeçaram em 28 de setembro e aproximadamente 600 pessoas morreram, desde então. Militantes palestinos acusam Tenet de estar simplesmente querendo dividir os palestinos e prometeram não pôr fim à intifada ou levante. Alguns queimaram um boneco representando o chefe da CIA na cidade de Ramallah, Cisjordânia, e exigiram que ele "não iguale o assassino com a vítima".