Diretor da CIA visita Seul sobre questão norte-coreana O diretor da CIA (agência de inteligência americana), Michael Hayden, está em Seul em viagem não anunciada para tratar da questão nuclear norte-coreana, informou nesta terça-feira, 27, a agência sul-coreana Yonhap. De acordo com fontes do serviço secreto sul-coreano, citadas pela Yonhap, o diretor chegou na segunda-feira a Seul como parte de sua viagem por vários países asiáticos. Hayden se reuniu nesta terça-feira com o ministro da Defesa, Kim Jang-soo, e outras autoridades militares e do serviço secreto da Coréia do Sul para trocar informações sobre instalações nucleares norte-coreanas e a movimentação do Exército do mesmo país. Um responsável do Ministério da Defesa disse que a visita do diretor da CIA busca confirmar a importância da troca de informações entre Coréia do Sul e Estados Unidos, além de continuar estreitando a cooperação nos próximos anos.