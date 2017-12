Diretor de companhia de petróleo é assassinado no Iraque O diretor-geral da companhia de distribuição de produtos de petróleo do Iraque, pertencente ao Ministério do Petróleo, Hussein Ali al-Fattal, foi assassinado quando saía de sua residência no oeste de Bagdá para ir ao trabalho. Ontem, sabotadores explodiram um oleoduto e atacaram um poço de petróleo no norte do Iraque, interrompendo as exportações de petróleo da região por dez dias. As informações são da agência Dow Jones.