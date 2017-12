Diretor de Inteligência dos EUA chega de surpresa ao Iraque O diretor nacional de Inteligência dos Estados Unidos, John Negroponte, chegou nesta sexta-feira em uma visita surpresa a Bagdá, onde foi recebido pelo primeiro-ministro do Iraque, Nouri al-Maliki, segundo a televisão oficial iraquiana "Al-Iraquiya". Esta visita ocorre quatro dias após a realizada pelo conselheiro de segurança da Casa Branca, Stephen Hadley, que também chegou de surpresa à capital iraquiana. Segundo a emissora, Negroponte e os responsáveis iraquianos discutirão a nova estratégia que Washington aplicará no Iraque depois do acordo fechado entre Maliki e o presidente americano, George W.Bush, para formar um comitê conjunto iraquiano-americano. Essa instância tem o objetivo de frear a crescente violência que atinge Bagdá e outras regiões do país, e que em outubro matou mais de cem soldados americanos e pelo menos 1.289 iraquianos.