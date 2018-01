Diretor de rádio é assassinado na Colômbia José Dubiel Vásquez, diretor de uma rádio colombiana, foi morto ontem por pistoleiros na cidade de Florencia. Ele andava na rua depois de da transmissão do programa da manhã de notícias quando dois homens passaram em uma motocicleta e abriram fogo. Vásquez chegou à cidade de Florencia no começo deste ano para subsituir Alfredo Abad, que também foi morto a tiros, em dezembro passado. Florencia fica a 380 quilômetros ao sudoeste de Bgotá e é a capital do Estado de Caqueta, um entreposto para guerrilheiros de esquerda, traficantes de drogas e grupos paramilitares de direita. No ano passado, 12 jornalistas foram mortos na Colômbia, em conseqüência de suas atividades.