Diretor do Bolshoi diz saber quem ordenou ataque

Filin usava óculos escuros e um curativo na cabeça e a pele de seu rosto estava vermelha e inchada por causa das queimaduras. Mas ele falou com energia e parecia estar com bom humor quando saiu do hospital acompanhado de sua esposa. "Meu corpo está cheio de força e energia", afirmou o diretor a jornalistas.

Ele disse durante entrevista no domingo a um canal de TV estatal russo Rossiya 24 que conhecia quem ordenou o ataque, mas não revelaria nomes. "Meu coração me diz quem foi". Segundo Filin, os investigadores visitarão ele na Alemanha como parte da investigação.

O atacante jogou ácido sulfúrico no rosto do diretor do Bolshoi em Moscou no dia 17 de janeiro, quando ele estava retornado do trabalho para a casa. "Eu sentia uma dor enorme, insuportável", lembrou Filin na entrevista. "Eu caí de bruços na neve e comecei a esfregar meu rosto e olhos com neve."

Colegas do diretor disseram que o ataque poderia ser uma retaliação pela escolha dele de certos dançarinos em detrimento de outros para papéis valorizados. O Bolshoi tem sido marcado por intrigas e disputas internas que levaram à saída de vários diretores artísticos ao longo dos últimos anos. As informações são da Associated Press.