Diretor do Facebook visita China de olho em negócios O cofundador e diretor-geral do Facebook, Mark Zuckerberg, iniciou hoje uma viagem pela China com passagens por escritórios do principal buscador de internet do país. As fotos da visita de Zuckerberg à sede do site Baidu foram rapidamente divulgadas na internet. Poucos na China conhecem o Facebook, mas Zuckerberg é famoso no país, também por ter sido apontado na semana passada como a pessoa do ano da revista Time.