Diretor dos serviços secretos palestinos é morto em Gaza Homens armados abriram fogo nesta sexta-feira contra um carro no qual viajava o general de brigada Jad Tayeh, diretor de coordenação internacional dos serviços secretos palestinos, provocando a morte do oficial e de quatro de seus guarda-costas, informaram autoridades locais. O ataque, atribuído a palestinos armados, ocorreu perto do campo de refugiados da Praia, na Faixa de Gaza, no meio da tarde. Os homens estavam a bordo de um veículo civil. Eles emparelharam com o carro de Tayeh e então abriram fogo. O veículo foi perfurado por dezenas de balas, disse Khaled Abu Hilal, porta-voz do Ministério de Interior da Autoridade Nacional Palestina (ANP). Ainda não se sabe o que motivou o ataque. Sob condição de anonimato, autoridades locais especulam que o incidente possa ser parte de uma disputa interna dos serviços secretos. Fontes comentaram que os atiradores levaram consigo uma pasta preta que estava com Tayeh no carro. O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, ordenou a abertura de uma investigação sobre o ataque e afirmou que o governo será rigoroso "com quem tentar usurpar a segurança e a união" do povo palestino. Por sua vez, o primeiro-ministro da ANP, Ismail Haniye, qualificou os assassinatos como uma tentativa de prejudicar o acordo para um governo de unidade nacional fechado no início da semana entre seu partido, o radical Hamas, e a facção de Abbas, a moderada Fatah.