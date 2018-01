Diretor é baleado por aluno em escola nos EUA Um aluno entrou em uma escola rural em Cazenovia, estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, com uma arma e atirou no diretor várias vezes, disseram autoridades nesta sexta-feira. Um suspeito foi levado sob custódia e todas as crianças estão a salvo. A condição do diretor John Klang ainda não é conhecida, disse o xerife da região, capitão Michael Haifemann. O aluno entrou na escola por volta das 8h e atirou enquanto pessoas tentavam acalmá-lo, segundo Melissa Nigh, orientadora dos alunos da Escola Weston, em entrevista à MSNBC. A escola estava fechada na manhã desta sexta-feira, segundo autoridades. "Todas as crianças na escola estão ilesas", relatou o xerife.