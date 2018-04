Diretor-gerente do FMI pede 'Plano Marshall' para Haiti

De acordo com o diretor do fundo, o país caribenho necessita de "algo muito maior para lidar com a reconstrução do país", e "não apenas uma abordagem fragmentada". "Algum tipo de Plano Marshall é o que precisamos agora implementar no Haiti", afirmou.

As declarações foram feitas numa entrevista para a rede CNN em Hong Kong, onde Strauss-Kahn se encontrou com autoridades e fez um discurso no Fórum Financeiro da Ásia, uma reunião de líderes dos setores empresarial e financeiro. As informações são da Dow Jones.