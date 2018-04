Diretora da OMS cobra acordo mundial para baratear remédios A diretora-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Margaret Chan, cobrou na segunda-feira rapidez na aprovação de um acordo global que barateie os medicamentos para os países pobres. O apelo foi feito no início de uma semana de reuniões entre funcionários de países ricos e pobres para discutir como fornecer remédios a preços acessíveis sem desestimular as inovações farmacêuticas da iniciativa privada. "O desafio é trabalhar em múltiplas frentes para atender às necessidades imediatas para o acesso equitativo a remédios acessíveis e de qualidade, e ao mesmo tempo trabalhar para estimular a inovação", disse Chan. O setor farmacêutico criticou a proposta da OMS para um pacto global. Países ricos, onde ficam as sedes das empresas, também reagiram com frieza. A indústria argumenta que precisa faturar com as vendas para financiar as pesquisas e o desenvolvimento de novos tratamentos, inclusive para doenças prevalentes em países em desenvolvimento. Críticos da proposta da OMS também argumentam que a agência da ONU estaria entrando no terreno da proteção de patentes e do direito intelectual, que são da esfera da Organização Mundial do Comércio e da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Já os países em desenvolvimento e os ativistas da saúde argumentam que a OMS, por intermédio do Grupo de Trabalho Intergovernamental, o IGWG, tem o direito de se envolver em questões de propriedade intelectual quando isso diga respeito à saúde pública. As organizações Médicos Sem Fronteiras e Knowledge Ecology International disseram em entrevista coletiva que o atual modelo de pesquisa e desenvolvimento de novas drogas é inadequado.