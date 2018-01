Dirigente do Hamas é assassinado por Israel No final desta quinta-feira, um helicóptero israelense destruiu um carro que saía de um campo de refugiados palestinos, matando Bakr Hamdan, um dirigente do grupo fundamentalista Hamas. Testemunhas disseram que o helicóptero lançou dois foguetes contra o carro de Hamdan nas proximidades do campo de refugiados de Khan Younis. Outros dois homens que estavam no veículo ficaram gravemente feridos. O Exército de Israel, por meio de um comunicado, alegou que Hamdan foi assassinado por ser responsável por "dezenas de ataques terroristas contra civis e soldados israelenses na Faixa de Gaza". Hamdan era chefe militar do campo de Khan Younis. A morte de Bakr Hamdan faz parte de uma campanha de Israel para eliminar dirigentes de organizações que realizam atentados contra judeus. O governo do primeiro-ministro Ariel Sharon disse que continuará com essa política até que o líder Yasser Arafat prenda os militantes palestinos. Até o momento, a política de Sharon só tem produzido mais atentados suicidas contra israelenses.