Dirigente do partido de Chávez é assassinado Um dirigente do partido venezuelano Pátria para Todos (PPT), que apóia o presidente Hugo Chávez, foi assassinado na fronteira da Venezuela com a Colômbia, aparentemente por paramilitares do país vizinho, disse a imprensa local. O dirigente do PPT Jorge Nieves foi assassinado no sábado com quatro tiros no município de José Antonio Páez, do Estado de Apure, no sudoeste da Venezuela, fronteiriço com a Colômbia. O secretário-geral do PPT, José Albornoz, disse à imprensa venezuelana que há um mês apareceu escrita, em paredes da região, uma lista de várias pessoas que seriam assassinadas, entre as quais se encontrava Nieves. Também a emissora de TV estatal Venezolana de Televisión divulgou um resumo de uma entrevista realizada com Nieves pouco antes de sua morte, na qual ele falava ter recebido ameaças. Albornoz atribuiu o assassinato a paramilitares de direita da Colômbia, que operam na fronteira venezuelana, e denunciou que outros 15 dirigentes de seu partido também haviam recebido cartas ameaçadoras. Ao mesmo tempo, o jornal El Nacional disse hoje que os paramilitares das Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) se responsabilizaram pelo assassinato. Em várias ocasiões, o governo venezuelano entrou em choque verbal com as AUC, que acusam o governo de Chávez de ter vínculos com a guerrilha esquerdista.