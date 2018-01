Dirigente do partido do governo paquistanês é assassinado Altaf Hossain, um dirigente local do Partido Nacionalista do primeiro-ministro Jaleda Zia, morreu em um ataque a bombas no Sudoeste do Paquistão. No atentando também faleceu Ashrafur Rahman, auxiliar de Hossain. Eles viajavam de motocicleta na noite desta terça-feira quando pelo menos quatro bombas foram lançadas contra eles por homens não identificados. Até o momento ninguém assumiu a autoria do atentado.