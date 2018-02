Dirigente palestino é morto em Gaza Dois palestinos foram mortos hoje na Cidade de Gaza, na explosão do automóvel em que viajavam. Um dos mortos era o líder local do braço armado da Al Fatah, movimento do presidente Yasser Arafat. A outra vítima era seu sobrinho. O braço armado da Al Fatah, as Brigadas dos Mártires de Al Aqsa, identificou o dirigente como sendo Jihad Al-Omarayn, que era também coronel dos serviços de segurança de Gaza. Palestinos suspeitam que a explosão foi causada por militares israelenses. O Exército de Israel não quis comentar imediatamente o incidente.