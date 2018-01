Dirigente regional de partido iraquiano é assassinado Homens armados mataram, na noite deste domingo, Abed el-Un Jssan, dirigente do escritório regional de Musayyib do Conselho Supremo da Revolução Islâmica no Iraque, o principal partido político do grupo religioso xiita do país. O ataque a tiros foi feito de um veículo em movimento em uma região a 70 km de Bagdá, informaram fontes policiais nesta segunda-feira. No final de junho, o escritório do mesmo partido foi atacado em Bakuba. A cidade é o epicentro da resistência contra as forças encabeçadas pelos EUA no Iraque. Na ocasião, três integrantes do partido morreram e outros dois ficaram feridos.