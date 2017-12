Discurso de Bush bate recorde de audiência Setenta e nove por cento dos norte-americanos sentaram-se em frente ao aparelho de tevê na noite desta quinta-feira para assistir ao discurso do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, perante o Congresso e a nação. Trata-se do mais alto índice de audiência para um discurso presidencial em pelo menos uma década. As pesquisas, realizadas logo após o discurso, demonstram que a aprovação ao presidente é altíssima. Sua resposta aos ataques terroristas de 11 de setembro é apreciada por 91% das pessoas entrevistadas pelos pesquisadores da ABC e do Washington Post. No entanto, 5% reprovam uma eventual resposta. Noventa por cento dos entrevistados apóiam uma ação militar contra grupos ou países responsáveis pelos atentados, enquanto 79% estão convencidos de que a guerra durará pelo menos um ano.