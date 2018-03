Discurso de Bush não incluirá ultimato a Saddam, diz jornal O discurso anual sobre o Estado da União que o presidente George W. Bush pronunciará amanhã à noite no Congresso, não deve incluir nem um ultimato para o Iraque nem o anúncio de um cronograma para a guerra, informou o jornal The Washington Post em sua edição desta segunda-feira. Porém, ele tentará convencer os céticos de todo o mundo que Saddam Hussein é um perigo iminente para a paz, anteciparam funcionários da administração Bush à publicação norte-americana. Um funcionário graduado de Washington adiantou ao jornal que a menção de Bush sobre o Iraque não conterá "nenhuma revelação que faça saltar os olhos". "A parte iraquiana do discurso será informativa e altamente educativa, mas não será a última palavra (sobre o tema)", afirmou o funcionário. "Ela consistirá de uma discussão pública sobre por que o presidente sente que a paz está ameaçada pela importante questão das armas de destruição em massa de Saddam Hussein." Antes de tratar do Iraque e de outras questões de segurança, Bush dedicará a primeira metade dos 50 minutos do discurso para mostrar a preocupação da administração com a economia e o sistema público de assistência médica. Bush planeja declarar-se otimista sobre essas questões e anunciará que a nação está "à altura do desafio", segundo o diretor de comunicação da Casa Branca, Dan Bartlett. Funcionários acreditam que o discurso será crucial no esforço de Bush de recapturar a simpatia dos eleitores, no momento em que começa a se dirigir formalmente à campanha pela reeleição, informou o Post. Sobre o Iraque, os assessores disseram que Bush planeja manter abertas suas opções depois de os inspetores de armas das Nações Unidas terem apresentado o resultado de seu trabalho no Iraque. Bush espera ganhar tempo, ante a resistência de potenciais aliados, o aumento do ceticismo entre os norte-americanos e a opinião de oficiais e analistas de defesa de que a força militar necessária para uma invasão não estará a postos até o fim de fevereiro ou o início de março. Segundo disseram funcionários ao jornal, o discurso de Bush não incluirá novas evidências sobre possíveis estoques de armas nucleares, químicas ou biológicas do Iraque - ou provas da ligação de Saddam com a rede extremista Al-Qaeda ou os ataques de 11 de setembro de 2001. "Esse não é um lugar para uma demonstração de slides", declarou Bartlett. Outro funcionário, reafirmando a contenção da administração Bush em espalhar as provas contra Saddam, disse ao The Washington Post que o discurso do presidente "não precisa convencer ninguém que o Iraque não fez o que prometeu fazer". "Ele precisa apenas convencer as pessoas sobre quais podem ser as conseqüências disso."