Discurso de Greenspan não será mais no Capitólio O almoço da Fundação Nacional Ítalo-Americana, no qual o presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, irá discursar, foi transferido do Capitólio para o Washington Hilton, informou o Fed. O almoço estava agendado na sala Mansfield no lado do Senado do Capitólio. Agora, o evento será realizado na sala Jefferson do hotel. O tema do discurso de Greenspan ainda não foi anunciado, mas as expectativas são de que ele não irá responder a nenhuma pergunta da audiência. O Capitólio foi fechado esta manhã depois que foram encontrados esporos do antraz no sistema de ventilação e nos túneis que ligam os edifícios do complexo. Leia o especial