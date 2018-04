Discurso de Obama no Cairo ecoa na região

Na eleição para o Parlamento libanês os eleitores escolheram, por várias razões internas, a coalizão apoiada pelos EUA, que saiu vitoriosa. Mas, segundo alguns analistas, essa vitória se deve em parte à campanha do presidente Barack Obama para aproximar-se do mundo árabe e muçulmano. Para muitos especialistas, a coalizão liderada pelo Hezbollah - cujo apoio dos xiitas, maioria da população, deu grande peso no governo libanês - venceria essas eleições com facilidade. Mas, no final, a coalizão alinhada com os americanos conquistou 71 cadeiras no Parlamento, enquanto a oposição apoiada pela Síria e Irã ficou com 57 assentos. É difícil tirar conclusões seguras de uma eleição. No entanto, pela primeira vez em muito tempo o fato de estar alinhado com os EUA não levou um partido a uma derrota no Oriente Médio. E, como o Líbano sempre foi um campo de prova crítico, esse fato pode sinalizar uma mudança significativa na dinâmica regional, com uma outra eleição importante, sexta-feira, no Irã. Com o discurso de Obama no Cairo sobre as relações com os muçulmanos ainda fresco nas mentes libanesas, os analistas voltam-se às medidas que o governo americano vem adotando desde que a Casa Branca mudou de comando. Washington propõe agora uma conversa com os chefões do Hezbollah, Irã e Síria, no lugar do confronto - o que anula as tentativas do grupo de satanizar os EUA. Americanos também não vêm mais pressionando aliados no governo libanês para desarmar o Hezbollah. Ante a considerável influência desse partido, isso poderia provocar uma crise. "O Líbano é um exemplo revelador", diz Osama Safa, diretor do Centro Libanês de Estudos Políticos. "Não é mais relevante para extremistas usar o antiamericanismo como bandeira. É como se os EUA estivessem se transformando em algo novo." Na verdade, para alguns analistas, é possível que a eleição do Líbano seja precursora da eleição presidencial no Irã, onde um presidente radicalmente antiamericano, Mahmoud Ahmadinejad, pode ser derrotado pelo candidato moderado Mir Hussein Moussavi. Ao mesmo tempo que a péssima situação da economia deixou Ahmadinejad bastante impopular, segundo analistas políticos, Obama também conseguiu neutralizar o apelo do presidente para um confronto com o Ocidente. Com os resultados da eleição libanesa, também fica mais difícil para Israel tirar proveito do medo de um predomínio do Hezbollah no Líbano. O objetivo seria desviar a conversa sobre o processo de paz com os palestinos, tática que muitos analistas atribuem ao primeiro-ministro Binyamin Bibi Netanyahu. "Acho que o discurso de Obama no Cairo teve a função de neutralizar o antiamericanismo", disse Khalil al-Dakhil, sociólogo da Arábia Saudita. "Foi uma mensagem positiva. Uma mensagem conciliatória." Mas há muitos outros fatores que independem dos EUA. A eleição libanesa pouco mudou o equilíbrio de poder num país onde o Hezbollah é, de longe, o protagonista mais forte. Os cristãos, que têm um papel moderador e tradicionalmente pendem para Washington, não são uma força política na região. E é provável que leve semanas, até meses, para que todos os lados cheguem a um acordo sobre a formação de um novo governo. Enquanto esses detalhes internos são resolvidos, todas as atenções se voltam para a eleição no Irã. Uma vitória do rival de Ahmadinejad não vai mudar fundamentalmente o Irã, mas será considerada mais um passo no caminho da moderação da região. "O Irã não faturou nada até agora, nem a Síria", disse Paul Salem, diretor do Carnegie Middle East Center em Beirute. "Hoje, EUA, França, Egito, Arábia Saudita sentem-se mais animados."