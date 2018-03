Discurso de Raúl frustra expectativas O presidente cubano, Raúl Castro, frustrou no sábado à noite as expectativas de anúncio de novas reformas econômicas. No discurso durante as celebrações do aniversário do assalto ao Quartel Moncada - a primeira ação armada de grande porte da Revolução Cubana -, Raúl restringiu-se a alertar os cubanos para que se preparem para mais austeridade. "Acreditava que eles nos ofereceriam algo novo, mas o que o presidente fez foi repetir as mesmas coisas que tem sido ditas há anos", disse o aposentado Antonio Rodríguez. No ano passado, na mesma data nacional, Raúl fez os primeiros anúncios de que promoveria mudanças para melhorar a produtividade no país.