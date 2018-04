Discurso radical tem apoio dos pobres

Mahmoud Ahmadinejad, de 52 anos, foi eleito presidente do Irã em 2005 com a promessa de distribuir entre os pobres a renda obtida da exploração do petróleo. Filho de um ferreiro, foi prefeito de Teerã e governador de província. Cm o apoio dos círculos religioso e militar do Irã - frustrados com o governo do seu predecessor, o moderado Mohammad Khatami - , atraiu o eleitorado rural. Ahmadinejad logo se tornou conhecido no palco internacional pelo programa nuclear e hostilidade contra Israel (ele chamou o Holocausto de "mito"). Em seu governo, o Irã acelerou as atividades de enriquecimento de urânio - Ahmadinejad assegura que os objetivos são pacíficos. Mas o país foi alvo de três conjuntos de sanções do Conselho de Segurança da ONU.