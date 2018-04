Discussão sobre imigração deve ficar fora da campanha nos EUA Que diferença algumas poucas semanas podem fazem, ao menos quando se trata da atual campanha à Presidência dos Estados Unidos e da polêmica em torno da imigração. Quando a corrida pela Casa Branca começou de verdade, com as primeiras prévias sendo realizadas no Estado de Iowa, em janeiro, uma ampla gama de pré-candidatos republicanos esforçava-se para mostrar seu rigor quanto à imigração ilegal, prometendo controlar melhor as fronteiras e investir contra os trabalhadores ilegais. Mas, com a queda no número de participantes das disputas para as vagas republicana e democrata nas eleições presidenciais de novembro, a questão, no que diz respeito aos candidatos, pode perder destaque, dizem analistas. "O tópico da imigração não será redefinido, simplesmente deixará de ser abordado", previu Steven Camarota, diretor de pesquisas do Centro de Estudos sobre a Imigração, que defende a redução do número de imigrantes no país. O senador John McCain saiu da "superterça", o dia mais importante das prévias, como o mais provável candidato republicano. Pouco depois, na quinta-feira, praticamente garantiu sua vaga nas eleições de novembro quando o seu maior rival, Mitt Romney, desistiu da corrida. McCain -- cuja postura em relação aos imigrantes ilegais é vista pelos conservadores do Partido Republicano como leniente demais -- foi um dos responsáveis por um projeto que reformaria as leis de imigração do país, mas que acabou sendo rejeitado pelo Senado norte-americano, em junho. Essa postura rendeu-lhe a inimizade aparentemente eterna de muitos dos eleitores republicanos, que devem pressioná-lo para que adote uma linha mais dura. No lado democrata, a corrida reduziu-se a dois pré-candidatos, o senador Barack Obama e a senadora Hillary Clinton, que ficaram praticamente empatados na superterça de 5 de fevereiro. Ambos defendem as medidas esboçadas no projeto de reforma derrotado, o qual previa combinar um controle mais rígido da fronteira com a abertura de um caminho para a regularização da situação de muitos dos 12 milhões de imigrantes ilegais que moram nos EUA. Romney, que chegou a liderar a corrida pela vaga republicana e que prometeu adotar medidas duras contra a imigração ilegal, está agora fora da disputa. E Mike Huckabee tem pouquíssimas chances de fazer frente a McCain, segundo analistas. "Com Romney e Huckabee colocados de lado, temos apenas diferentes versões de uma mesma proposta", afirmou Mark Jones, professor de ciências políticas na Universidade Rice, Texas. OCUPANDO O CENTRO A questão sobre o que fazer com os milhões de imigrantes ilegais transformou-se em um tópico acalorado nos EUA, nos últimos meses, e continua a fazer parte dos três assuntos que mais interessam aos eleitores, junto com a economia e a guerra no Iraque. Muitos norte-americanos vêem nos imigrantes escoadouros de postos de trabalho e de recursos na forma, por exemplo, de escolas e assistência médica. Com uma recessão à espreita, o sentimento antiimigrantes pode intensificar-se. Outros argumentam que a maior parte dos imigrantes ilegais desempenha funções mal remuneradas e desgastantes para as quais, não fossem eles, faltaria mão-de-obra. "Os candidatos dos dois partidos à Presidência vão querer evitar essas discussões, e quando eles não conseguirem evitá-las, vão querer ficar em cima do muro", afirmou Tamar Jacoby, do Instituto Manhattan, uma organização que promove a realização de pesquisas e que deu apoio ao projeto da nova lei de imigração.