Discussões sobre o Muro de Berlim dividem Alemanha Enquanto políticos discutiam sobre se os ex-comunistas se reconciliaram adequadamente com seu passado, vítimas do Muro de Berlim - que não querem que seu sofrimento seja esquecido - enfrentaram hostilidade de cidadãos comuns, que exigem que eles deixem a vida seguir em frente, durante as celebrações marcando os 40 anos da construção do muro. Os confrontos - político e pessoal - sublinharam as feridas ainda abertas pelas décadas de divisão de Berlim. O presidente do Parlamento, Wolfgang Thierse - que tinha 17 anos na Alemanha Oriental comunista quando soldados fortificaram a fronteira entre Berlim Ocidental e Oriental, em 13 de agosto de 1961 - considerou o muro "um claro símbolo de um cinismo político, que não parou para nenhuma dor humana". "Desde o primeiro dia, o Muro de Berlim foi uma metáfora para políticas que desprezam o ser humano. Foi assim por 30 anos, e é assim hoje", disse Thierse numa cerimônia oficial na Prefeitura da cidade. Mas algumas vítimas do muro - muitas feridas ou presas enquanto tentavam cruzá-lo - temem que sua dor esteja sendo esquecida. Elas denunciaram como "traição" a crescente possibilidade de o ex-comunista Partido do Socialismo Democrático unir-se à coalizão governista local, com os social-democratas, depois das eleições estaduais em Berlim, marcadas para outubro. O PSD tem se negado a pedir desculpas pelo muro - uma posição vista, por seus opositores, como uma prova de que o partido ainda não abraçou plenamente os ideais democráticos. Ao invés de um pedido de desculpas, o partido emitiu um comunicado no mês passado dizendo que a morte das pessoas tentando fugir era "desumana" e lamentando a "injustiça" promovida pelos ex-líderes da Alemanha Oriental. O papel do PSD na política moderna estava no centro dos acalorados protestos promovidos por vítimas do muro, na cerimônia de deposição de uma coroa de flores liderada por Schroeder no principal memorial do muro, na manhã de hoje. Um homem foi retirado pela polícia depois de tentar remover a coroa de flores depositada anteriormente pelo PSD. "Temos de aprender com a história para que tais fatos não se repitam, não apenas na Alemanha, mas em nenhum lugar do mundo", afirmou Schroeder.