Disparo de tanque danifica imagem da Virgem Maria em Belém Durante uma batalha antes do amanhecer desta quinta-feira, o disparo de um canhão de tanque israelense atingiu uma igreja na cidade onde Jesus nasceu, e estilhaços danificaram uma estátua da Virgem Maria, arrancando suas mãos e o nariz. O complexo da igreja também abriga um hospital e um orfanato. Pacientes do hospital foram transferidos às pressas para uma sala mais segura durante os confrontos. Tropas e tanques israelenses começaram a entrar no centro de Belém a partir de todas as direções por volta da 1 da manha e assumiram controle de uma região residencial da cidade. Moradores disseram que os soldados promoveram buscas e ocuparam posições em prédios. Tanques estavam estacionados a 300 metros da Igreja da Natividade, que cristãos reverenciam como o local de nascimento de Jesus. Durante intensos tiroteios, um disparo de canhão de tanque atingiu a fachada de pedra da Igreja da Sagrada Família, de 200 anos. Os blocos de pedras ficaram enegrecidos e marcados. A danificada escultura da Virgem Maria com os braços estendidos permanece no teto ao lado de uma estrela e da bandeira do Vaticano. Ninguém ficou ferido no complexo da igreja.