Disparo em escola de Los Angeles teria sido acidental

Dois estudantes ficaram feridos num disparo acidental de arma de fogo numa escola secundária nesta terça-feira,18, informou Robert Alaniz, porta-voz do distrito escolar de Los Angeles.

O número de feridos é diferente do informado pela polícia local, segundo a qual três pessoas ficaram feridas após os disparos, ocorridos na manhã de hoje, na escola secundária Gardena. Ainda segundo a polícia local, o atirador havia fugido.

Alaniz disse à emissora de televisão KCBS que um estudante levou uma arma para a escola numa mochila e que ela disparou quando caiu no chão.

O capitão do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, Jamie Moore, disse à Associated Presse que as duas vítimas foram levadas ao hospital, uma em estado grave e outra em condições críticas. As informações são da Associated Press.