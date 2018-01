Disparos contra ônibus deixam 12 mortos e 30 feridos no Laos Desconhecidos dispararam contra um ônibus no norte do Laos, matando pelo menos 12 pessoas, incluindo um menino de 12 anos, e ferindo outras 30, em uma zona em que se ocultam rebeldes Hmong, que lutam contra o governo comunista desde que este chegou ao poder, em 1975, informaram nesta segunda-feira autoridades laosianas. O ônibus transportava cerca de 65 pessoas e foi atingido por balas de ambos os lados da estrada conhecida como Rota 13, neste domingo de manhã, no trecho entre o centro turístico de Luang Prabang e a capital, Vientiane. Em seguida, os atacantes fugiram para o campo. Ninguém assumiu a responsabilidade pelo ataque, mas, para um funcionário que falou de Vientiane e não quis se identificar, os rebeldes Hmong pretendem humilhar o governo, uma vez que o regime anunciou, há duas semanas, que a zona estava segura para viajar.