Disparos de artilharia em Donetsk matam civis e soldados ucranianos

DONETSK - Disparos de artilharia contra a cidade ucraniana de Donetsk mataram ao menos um civil nesta segunda-feira, 2. Desde domingo, segundo as Forças Armadas de Kiev, cinco soldados morreram em confrontos com separatistas do leste do país.

Autoridades municipais em Donetsk disseram que 15 civis foram mortos em bombardeios durante o fim de semana em áreas residenciais da cidade, que é controlada pelos separatistas.

A nordeste de Donetsk, os rebeldes apoiados pela Rússia mantiveram os ataques para expulsar forças do governo da pequena cidade de Debaltseve, um centro ferroviário estratégico, em combates que se tornaram mais intensos desde o colapso das negociações de paz, no sábado.

De acordo com os militares de Kiev, as forças separatistas lançaram mais de 100 disparos de artilharia, foguetes e tanques contra posições ucranianas e áreas residenciais nas últimas 24 horas. "Como resultado desses ataques e de combates militares, a Ucrânia perdeu cinco militares e outros 29 ficaram feridos", disse o porta-voz militar Vyacheslav Seleznyov a jornalistas.

Os disparos de artilharia permaneceram ao longo da noite, vindo especialmente da área do aeroporto, que foi perdida pelas forças do governo para os separatistas há uma semana.

No centro de Donetsk, a cerca de um quilômetro da praça principal da cidade, um projétil atingiu uma casa de dois andares, matando um civil. /REUTERS