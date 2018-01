Disparos de foguetes matam mais um no norte de Israel Guerrilheiros do grupo xiita Hezbollah voltaram a disparar foguetes contra o norte de Israel na tarde desta terça-feira e provocaram a morte de uma pessoa na cidade de Nahariya, informaram autoridades locais. Os foguetes disparados pelo Hezbollah também atingiram Haifa, onde as sirenes de alerta tocaram diversas vezes, e as cidades de Safed, Acre e Kiryat Shemona. A região de Gush Halav, perto de Safed, também foi atingida e duas pessoas ficaram feridas ali, informou o Exército de Israel. A morte ocorrida em Nahariya eleva a 25 o número de israelenses mortos em ações do Hezbollah ao longo da última semana. Também nesta terça-feira, bombardeios israelenses contra o Líbano provocaram a morte de pelo menos 16 pessoas, sendo 11 militares e cinco civis. Com as mortes ocorridas nesta terça, o saldo total de falecimentos do conflito já alcança 251, sendo 226 libaneses e 25 israelenses. Israel desencadeou uma série de incursões e ataques contra o Líbano na quarta-feira passada, horas depois de ativistas do Hezbollah terem capturado dois soldados israelenses na fronteira entre os dois países.