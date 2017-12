Disparos de Israel deixam quatro feridos e um morto Enquanto soldados israelenses continuavam buscando, neste domingo, sobreviventes nos escombros do edifício governamental explodido na véspera por suas forças em Hebron e forças de segurança israelenses iniciavam a retirada de dois assentamentos judaicos ilegais na Cisjordânia, disparos das tropas de Israel deixaram hoje quatro palestinos feridos na Faixa de Gaza e um morto nos arredores de Belém. As autoridades israelenses acreditam que 15 militantes palestinos que não quiseram se entregar estavam dentro do edifício, mas os corpos ainda não foram encontrados. Funcionários e residentes da área dizem não acreditar que havia palestinos no complexo no momento da explosão. Em Israel, funcionários do ministério da Defesa disseram que, por ordem do ministro Benjamin Ben Eliezer, começaram a ser demolidos dois pequenos assentamentos judaicos ilegais em Beit Hagai (Hebron) e em Maaleh Hever, ambos na Cisjordânia. No centro do país, uma bomba explodiu neste domingo sob um trem em movimento, mas não causou ferimentos graves e apenas um vagão ficou danificado, disse a polícia. Um palestino foi detido para ser interrogado a respeito. Ao mesmo tempo, quatro palestinos - entre eles uma criança de um ano e duas de 10 anos - ficaram feridos hoje ao serem atingidos por disparos de soldados israelenses em diversos confrontos na Faixa de Gaza. Segundo fontes palestinas, os soldados começaram a disparar sem motivo aparente contra um bairro de Rafah, perto da fronteira com o Egito, ferindo uma menina de um ano na perna e outra de 10 anos na cabeça. Outros dois palestinos, um menino de 10 anos e um adulto, também foram feridos em Bet Hanun e nos arredores do assentamento judaico de Nezarim. Um palestino de 20 anos, Mohammed El Owsrah, foi abatido hoje por soldados israelenses no campo de refugiados de Deheishe, perto de Belém (Cisjordânia). Na mesma região, outros jovens teriam ficado feridos em confrontos com tropas de Israel.