Tiroteio em cinema nos EUA deixa ao menos 1 morto

ANTIOCH, EUA - Um suspeito foi morto após efetuar disparos em uma sala de cinema em Antioch, perto da capital do Tennessee, Nashville, informou a polícia local nesta quarta-feira, 5. O suspeito, que não foi identificado, tinha uma espingarda e um machado, segundo o porta-voz da polícia de Nashville, Don Aaron. Uma pessoa ficou ferida, disse ele.

O porta-voz explicou que um policial entrou no cinema e atirou contra o suspeito e os dois trocaram tiros. Depois disso, um grupo especial da polícia treinada, Swat, chegou ao local e, com ajuda de gás de pimenta, entrou no cinema e trocou tiros com o suspeito. Depois, o suspeito foi encontrado morto. Com ele, havia duas mochilas, que estão sendo investigadas pelas autoridades.

Vídeo da cena do crime mostra ao menos uma ambulância do lado de fora do cinema. O tiroteio ocorre cerca de duas semanas depois que um atirador abriu fogo em outro cinema, na Louisiana. Nesse episódio, a polícia disse que John Russell Houser matou duas pessoas e feriu sete antes de se matar . / AP