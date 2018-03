Disputa com EUA lembra crise de 62, afirma Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, alertou ontem que o plano dos EUA para instalar um escudo antimíssil na Polônia e na República Checa cria uma situação semelhante à da crise dos mísseis de Cuba, em 1962. "Gostaria de lembrar como a situação evoluiu de maneira análoga em meados dos anos 60", disse Putin após um encontro com líderes da União Européia em Portugal. Putin lembrou que, na época, o então presidente soviético, Nikita Kruchev, decidiu retirar os mísseis de Cuba e usou o fato histórico para criticar a intenção da Casa Branca de instalar, de maneira semelhante, bases perto de suas fronteiras. Não é a primeira vez que a crise dos mísseis cubanos é usada como analogia histórica. Freqüentemente, analistas e políticos republicanos citam o episódio para denunciar a aproximação da Venezuela com Cuba e Irã e para criticar a compra de armamentos russos pelo presidente Hugo Chávez. A polêmica envolvendo o escudo antimíssil se intensificou em janeiro, quando Washington anunciou negociações para a instalação de dez interceptadores de mísseis na Polônia e um sistema de radar na República Checa, irritando os russos. Os EUA dizem que os mísseis serviriam para impedir um ataque nuclear de países como Irã e Coréia do Norte. A Rússia reclama que os EUA estão instalando armas perto demais de suas fronteiras e consolidando sua presença no que sempre foi sua esfera influência. No entanto, o presidente russo afirmou ontem que não acredita que uma crise naquelas proporções seja possível hoje, já que se considera "amigo" dos EUA e do presidente americano, George W. Bush. Putin disse estar convencido de que a oposição do Kremlin fez com que o governo americano começasse a rever seus planos sobre o escudo antimísseis. REAÇÃO Em Washington, o governo americano rejeitou a comparação entre o escudo antimíssil e a crise dos mísseis de 1962. "Existem algumas diferenças históricas entre nossos planos de instalar um sistema de defesa antimíssil criado para impedir um ataque nuclear de países como o Irã e os mísseis de ataque que estavam sendo instalados em Cuba na década de 60", disse Sean McCormack, porta-voz do Departamento de Estado. O escudo antimíssil é apenas mais um dos vários fatores de atrito entre EUA e Rússia, que passou a exercer uma diplomacia mais agressiva - que em alguns momentos faz lembrar os antagonismo da Guerra Fria. Os russos opõem-se à expansão da Otan e da União Européia (UE) na direção de várias ex-repúblicas soviéticas e são contra a intenção da Casa Branca de conceder independência à província sérvia de Kosovo.Os dois países também não se entendem quando o assunto é o Irã. Enquanto os EUA tentam isolar Teerã, a Rússia mantém uma boa relação comercial com os aiatolás. Um dos momentos mais tensos da relação entre russos e americanos aconteceu em abril, quando a Rússia retirou-se do Tratado de Forças Convencionais na Europa, de 1990, que regula o deslocamento de aviões militares, tanques e outras armas pesadas convencionais no continente europeu. Durante a entrevista coletiva de ontem, Putin disse que não foi seu país que abandonou a política de acordos sobre armamento, mas sim os EUA que forçaram os russos a tomarem essas medidas ao insistirem nos planos de armar um escudo antimíssil no Leste Europeu. PLEBISCITO O Parlamento da República Checa rejeitou ontem o projeto de lei que convocaria um plebiscito sobre a instalação de radares americanos no país, o que foi considerado uma vitória do governo conservador do primeiro-ministro Mirek Topolanek. A instalação dos mísseis americanos, contudo, ainda não conta com consenso político nem apoio majoritário da população. AP E REUTERS