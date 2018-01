Disputa eleitoral esquenta na Argentina Na contagem regressiva para as eleições presidenciais na Argentina, em 27 de abril, os candidatos preferidos dos empresários, Ricardo Lopez Murphy, ex-ministro da Economia e da Defesa, e Carlos Menem, ex-presidente da República, falaram, nesta terça-feira, para uma platéia de homens de negócios. Menem voltou a comparar-se a Jesus Cristo, arrancando risos da platéia. Foi quando perguntado sobre como poderia voltar a administrar um país que lhe têm sentimentos tão díspares. "Metade lhe apóia e a outra metade rejeita seu chamado modelo. O que fazer?", questionou o economista Daniel Naszewski, organizador do encontro realizado pelo jornal El Cronista. Ao que o ex-presidente, respondeu: "O mesmo aconteceu com Jesus Cristo. Guardada às devidas proporções, ele também despertava ódio e amores". Enquanto Menem se comparava ao redentor e destacava as realizações dos seus dois governos anteriores (1989-1999), como o fim da inflação e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), Lopez Murphy alertava sobre os perigos da falta de lisura no processo eleitoral. Para o ex-ministro, o pleito será realizado à imagem e semelhança do Partido Justicialista (PJ, peronista). Lopez Murphy ressaltou que a eleição ocorrerá em 27 de abril, seis meses antes do prazo constitucional, que seria em outubro para atender aos "interesses" do peronismo. O dividido PJ é a legenda que abriga o presidente Eduardo Duhalde, seu inimigo Carlos Menem e os também presidenciáveis Nesto Kirchner e Adolfo Rodrigues Saá. "Na Argentina, só não haverá problemas na votação e na apuração do pleito se houver uma normalidade suíça. O que não acredito", afirmou o candidato do partido que criou, o Movimento Recrear. Lula Os dois candidatos afirmaram que, se eleitos, vão renegociar a dívida externa, em moratória desde dezembro de 2001. O ex-presidente voltou a citar o presidente brasileiro ao justificar que, "em último caso", convocará as Forças Armadas para combater a criminalidade. Ele disse que o mesmo fará, também tomando o governo brasileiro como exemplo, para combater a fome. "Quando uma vez eu disse que convocaria as Forças Armadas, me chamaram de fascista. Mas agora que o senhor Lula fala nisso, fica todo mundo de boca calada", alfinetou. Menem e Lopez Murphy não participaram de um debate, falando cada um cerca de quarenta minutos, separadamente, para uma platéia de cerca de duas mil pessoas, segundo estimativas da organização do encontro. Quando o ex-presidente chegou, Lopez Murphy já tinha deixado o auditório do hotel onde as apresentações, com direito a perguntas da platéia, foram realizadas. De acordo com o organizador do encontro, outros dois presidenciávei foram convidados, mas não aceitaram o convite. Foram eles, Kirchner, candidato oficial, e Rodriguez Saá. Ele não revelou se a candidata Elisa Carrió, a mais temida entre os empresários, por seu discurso "contra o sistema", foi ou não convidada. Segundo diferentes pesquisas de opinião, Ricardo Lopez Murphy é o candidato que mais cresce nas intenções de voto, com um aumento de cerca de 0,5% por semana. A dúvida, entre seus assessores, porém, é se haverá tempo suficiente para que ele seja um dos preferidos na votação do primeiro turno. Hoje, todos os analistas concordam que haverá segundo turno, marcado para o dia 18 de maio, uma semana antes da posse em 25 de maio. Esta aproximação entre o segundo turno e a posse também foi questionada por Lopez Murphy, afirmando que fato como esse seria impossível de ocorrer num país desenvolvido. Rejeição Menem é o candidato com maior índice de rejeição entre os presidenciáveis (55%, segundo a consultoria Equis). No entanto, segundo a consultoria Hugo Haime e Associados, o ex-presidente aparece com 46% quando a pergunta ao eleitor é sobre quem será o próximo presidente. Como observou, na semana passada, a candidata Elisa Carrió, o eleitor argentino está vivendo uma "terrível crise de identidade".