Disputa entre Apple e Samsung vai a júri

A Apple Corp argumenta que a Samsung Electronics Co. deve pagar $ 2,5 bilhões por copiar a tecnologia do iPhone e iPad. Se vitoriosa, representaria o maior veredicto sobre patentes dos Estados Unidos. Durante os argumentos finais proferidos na terça-feira, um advogado da Apple disse que a Samsung estava passando por uma "crise de design" após o lançamento do iPhone, e que seus executivos estavam determinados a lucrar com o sucesso do concorrente. Já o advogado da sul-coreana afirmou que a empresa simplesmente e legalmente dá aos consumidores o que eles querem: smartphones com telas grandes.

As duas companhias respondem por mais da metade do mercado global de smartphones. A Apple quer também que a Samsung retire seus celulares e tablets mais populares do mercado norte-americano.

Desde o início, especialistas em Direito e analistas de Wall Street veem a Samsung com menos chances de sair vitoriosa. A sede da Apple é próxima ao tribunal e os jurados foram escolhidos na região do Vale do Silício, onde Steve Jobs é bastante admirado. As informações são da Associated Press.