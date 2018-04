Disputa entre primos opõe Mousavi e Khamenei No impasse criado pelas eleições no Irã, dois primos, que há muito tempo são rivais, voltam a se encontrar em mais uma batalha pessoal e política, quase tão antiga quanto a própria Revolução Islâmica. Mas as trajetórias de Mir Hossein Mousavi, o líder reformista, e do aiatolá Ali Hosseini Khamenei, o líder supremo do país, seguiram direções diametralmente opostas. Mousavi representa a esperança dos reformistas do Irã, defende a transformação da "economia de esmola" e da imagem "extremista" do país no exterior. No entanto, quando foi premiê, entre 1981 a 1989, era conhecido como um radical da linha-dura, próximo do aiatolá Khomeini, o líder teocrata da Revolução Islâmica. Em contraposição ao seu atual apoio à reforma social e a uma economia mista, o "antigo" Mousavi defendia o sistema de amplo controle estatal. Segundo o analista Ranj Alaaldin, teve uma participação ativa na crise dos reféns da embaixada dos EUA, pertenceu à liderança do Hezbollah e foi quem deu início ao programa nuclear do Irã. PAZ COM SADDAM Em seus dois mandatos na presidência, de 1981 a 1989, Khamenei ficou conhecido como um liberal em economia e defensor de um setor privado mais forte. Também liderou, em 1988, a decisão de pedir a paz com o Iraque de Saddam Hussein, após oito anos de guerra. Mas ao assumir como líder supremo, em 1989, revelou-se um arquiconservador, uma espécie de neoconservador persa com fortes posições antiocidentais. Em 2005, Khamenei foi responsável pela vitória de Mahmoud Ahmadinejad e apoiou sua contestada vitória na semana passada. Apesar de sua obrigação constitucional de manter-se acima do confronto, trabalhou por baixo do pano para defender Ahmadinejad contra seu antigo rival, Rafsanjani. Mousavi e Khamenei ficaram conhecidos por seus embates sobre economia e a Guerra do Iraque - divergências que criaram um grau de animosidade que continua até hoje. No momento em que Ahmadinejad, dado a criar discórdias, for posto de lado e Mousavi se tornar presidente, pode-se imaginar que a batalha que este último travou durante 25 anos com Khamenei recomeçará. Mas embora os primos combativos possam ter divergências em questões sociais, há mais espaço para uma aproximação do que muitos suspeitam. Na recuperação da economia iraniana, na questão nuclear e na relação com o Ocidente, é possível que surja uma convergência de visões entre Mousavi e Khamenei. O resultado pode ser um tipo de "grande barganha" nos parâmetros do establishment atual. Tal perspectiva dificilmente chegará à segunda revolução tão desejada por muitos no Irã.