Disputa entre Ruanda e África do Sul se agrava A África do Sul acusou diplomatas da Ruanda de organizarem "redes criminosas" envolvendo uma tentativa de assassinato de refugiados vivendo na África do Sul. A acusação ocorre após expulsão de diplomatas da Ruanda e um de Burundi no início do mês em razão de uma conexão dos diplomatas com ataques contra refugiados.