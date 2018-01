Disputa interna nos EUA pelo controle do Iraque O Pentágono e o Departamento de Estado iniciaram uma disputa velada pelo controle de um eventual governo iraquiano de transição e discordam sobre a necessidade de se convocar a ONU para "legitimar" essa eventual administração, admitiram fontes oficiais. Porta-vozes do Departamento de Estado afirmaram que a administração provisória que os Estados Unidos pretendem impor no Iraque deverá ser uma ponte entre o regime de Saddam Hussein e um governo iraquiano "democrático". Este governo transitório seria mantido "com mãos de ferro", concordam o Pentágono e o Departamento de Estado, mas, no fundo, existem discrepâncias sérias sobre a eventual administração que será instalada no Iraque. O Departamento de Estado insiste em que a ONU deve participar deste governo transitório para dar-lhe uma "legitimidade internacional". Por outro lado, o Pentágono considera que o poder real no Iraque deveria ficar nas mãos de militares, a quem inclusive deveria ser reservado o direito de distribuir a ajuda humanitária. A Casa Branca criou o Escritório para a Reconstrução e a Assistência Humanitária no Iraque, que está a cargo do ex-general Jay Garner, que deve se ocupar de todas as questões administrativas durante um eventual governo transitório pós-Saddam. A disputa entre o Departamento de Estado e o Pentágono eclodiu prematuramente em torno da lista de pessoas que deverão colaborar com o ex-general Garner. Uma lista de oito nomes compilada pelo Departamento de Estado e composta por embaixadores ou ex-diplomatas foi barrada pelo Pentágono com o argumento de que se trata de funcionários de "baixo perfil e demasiadamente burocráticos". Os oito eleitos pelo Departamento de Estado já se encontravam em viagem ao Kuwait, onde Garner instalou seu quartel-general, à espera de que as tropas liberem o caminho para Bagdá. Mas o Pentágono introduziu na lista os nomes do ex-chefe da CIA James Woolsey e do ex-subsecretário de Defesa Walter Slocum. Woolsey foi escolhido pelo Pentágono para se somar ao controle do Ministério da Informação, mas o Departamento de Estado não o considera a pessoa indicada para o cargo, devido a seus estreitos contatos pessoais com alguns grupos da oposição iraquiana. Slocum, subsecretário de Defesa durante a presidência de Bill Clinton, foi proposto para o Ministério da Defesa de um eventual governo de transição, anteciparam fontes do Pentágono. Mas a diferença maior entre o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, e o de Defesa, Ronald Rumsfeld, surge quando o assunto é o papel da ONU num pós-guerra. Rumsfeld e o vice-presidente Dick Cheney concordam em que incluir as Nações Unidas num governo pós-Saddam limitaria a liberdade de manobra dos Estados Unidos no Iraque, segundo publicou hoje o jornal The Washington Post. Powell, em uma carta enviada recentemente a Rumsfeld, afirmou que a autoridade civil durante o governo de transição deverá ser respeitada e que o Pentágono não poderá controlar o fluxo de ajuda humanitária à população iraquiana. Esta tarefa, segundo Powell, deverá ficar nas mãos de funcionários do Departamento de Estado em coordenação com os responsáveis pelas organizações não-governamentais. As organizações humanitárias temem que o Pentágono use a ajuda humanitária com critérios políticos - apreensão compartilhada por Powell, para quem os militares americanos apenas deverão limitar-se a proteger os funcionários que distribuirão a ajuda aos iraquianos. Veja o especial :