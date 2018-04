Disputa leva Ucrânia à beira do abismo

A Ucrânia, ex-república soviética que sofreu um golpe demolidor com a crise econômica, está sem ministro das Finanças desde fevereiro. O país também não tem chanceler nem ministro da Defesa e o ministro dos Transportes acaba de renunciar. O do Interior também se propôs a deixar o cargo após ser acusado de se comportar como um bêbado. O presidente e a primeira-ministra já não se falam, embora tenham sido aliados e heróis da Revolução Laranja, que trouxe um governo pró-Ocidente ao poder em 2005. O público parece tão frustrado que o líder da oposição, que mantém laços estreitos com o Kremlin e é retratado como o vilão da Revolução Laranja, é o favorito para vencer a eleição presidencial de 2010. Os principais postos do gabinete não estão preenchidos porque a primeira-ministra Yulia Timoshenko e o presidente, Viktor Yushchenko, não conseguem chegar a um acordo sobre seus substitutos. Timoshenko usou o Parlamento para destituir os ministros da Defesa e das Relações Exteriores, que são nomeados pelo presidente. Por trás do pano, os aliados do presidente dizem que Timoshenko não merece confiança e tem planos maquiavélicos para o poder. A facção dela responde que o presidente é um político trapalhão invejoso do carisma e do apoio que ela desfruta. A popularidade de Yushchenko, que ficou conhecido quando seu rosto ficou marcado numa tentativa de envenenamento, caiu para menos de 10%, e ele tem pouca chance de conseguir uma reeleição. Yushchenko tem sido desaprovado até por seus consultores por uma atuação sem brilho que afastou o público. MANOBRA As relações entre os dois se deterioraram tanto que neste mês Timoshenko chegou a tentar construir uma coalizão com um inimigo da Revolução Laranja, Viktor F. Yanukovich, um ex-premiê que lidera a oposição no Parlamento. A manobra foi baixa: Timoschenko tentou emendar a Constituição para que o presidente fosse eleito pelo Parlamento, e não pelo voto popular. Pelo acordo, Yanukovich teria sido presidente e Timoshenko teria ocupado um cargo fortalecido de primeira-ministra. No último momento, Yanukovich recuou. O último ministro das Finanças, Viktor M. Pynzenyk, que é respeitado, disse que a recusa dos políticos em enfrentar a crise financeira com medidas duras - segundo Pynzenyk, eles preferem criar déficits enormes para seduzir eleitores - tornava impossível controlar os assuntos fiscais no país. Por isso, renunciou. "As pessoas estão desiludidas, não com a Revolução Laranja, mas com os políticos", disse. Ele atacou a recente tentativa de Timoschenko de se aliar com Yanukovich. "Na minha opinião, o que ocorreu representa uma ameaça de criar um regime autoritário", disse Pynzenik. "O poder tornou-se o objetivo, e esse é um caminho perigoso." Após a Revolução Laranja, a Ucrânia foi usada como exemplo de como países podiam superar o autoritarismo. Mas os problemas são citados agora pelas autoridades russas como evidência do que espera países que adotam um modelo democrático ocidental. DO SONHO AO PESADELO Revolução Laranja - Em 2005, a Ucrânia foi a 1.ª ex-república soviética a distanciar-se de Moscou e assumir posição pró-Ocidente Aliança - O presidente Viktor Yushchenko e a premiê Yulia Timoshenko viraram heróis por suportar a pressão de Moscou Divisão - Os dois brigaram, o país vive crise econômica e o opositor Viktor Yanukovich, pró-Moscou, é favorito nas eleições de 2010