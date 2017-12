Disputa no parlamento palestino gera primeiro atrito entre Fatah e Hamas O novo porta-voz do Hamas no parlamento da Autoridade Palestina (AP) ordenou nesta terça-feira que um funcionário da Fatah renuncie seu posto. No primeiro sinal de uma luta de poder dentro da AP, o líder do Hamas Abdel Aziz Duaik invadiu o escritório do secretário geral da Casa, Ibrahim Khreisheh, da Fatah, sob a alegação de que ele deveria se demitir. O novo parlamento foi empossado no sábado, mas, em sua última sessão, o antigo parlamento, dominado pela Fatah, tomou várias decisões que irritaram o Hamas. A primeira ação de Abdel Aziz Duaik, depois de assumir o cargo, foi cancelar todas as medidas de última hora tomadas pela legislatura anterior. Mohammed Ramahi, um legislador do Hamas que foi nomeado para o posto de Ibrahim Khreisheh, disse que o cargo de Khreisheh é ilegal e que ele tomou um escritório que não é seu. Ramahi acrescentou que o Hamas está apenas corrigindo a situação. Khreisheh apelou ao líder palestino Mahmoud Abbas com um pedido para que seu posto seja mantido. "Isto é uma agressão. Estou pedindo a Abbas que proteja os direitos dos funcionários da Autoridade Palestina, que estão sendo violados pelo Hamas". O líder da Fatah no novo parlamento, Azzam Ahmed, disse que um grupo de homens armados ligados ao partido foram ao local para defender o posto de Khreisheh. Ahmed, no entanto, os teria convencido a recuar. Ele acrescentou que o líder exilado do Hamas, Khaled Mashaal, prometeu resolver a questão. "Este é um começo errado. Este desentendimento iria se tornar uma crise", argumentou Ahmed.