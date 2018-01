Disputa no Supremo Tribunal trava referendo na Venezuela A disputa existente no Supremo Tribunal de Justiça em torno do referendo sobre o mandato do presidente Hugo Chávez está travando a realização da votação, disse hoje um dos cinco diretores do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Jorge Roriguez. A via judicial é o ?o mecanismo maior e mais lento para a possibilidade de convocar um referendo de revogação do mandato presidencial?, disse aos jornalistas. Há três semanas, o processo para a eventual convocação da consulta está praticamente paralisado, depois que as câmaras Constitucional e Eleitoral do Tribunal entraram em disputa pelo caso. A Câmara Eleitoral solicitou, ontem, aos 20 magistrados da Câmara Plena, assumir o expediente do referendo para decidir se valida as 876.017 assinaturas que o CNE passou ao exame do tribunal no começo deste mês e que são determinantes para convocar a consulta. A Câmara Plena ainda não se pronunciou sobre o pedido.