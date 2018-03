Disputa por vaga no 2º turno segue acirrada no Peru O ex-presidente Alan García mantém uma vantagem de quase um ponto porcentual sobre a conservadora Lourdes Flores, na disputa por uma vaga no segundo turno das eleições presidenciais do Peru. O mais votado entre os dois enfrentará, na segunda etapa do pleito, o candidato nacionalista Ollanta Humala, vencedor do primeiro turno. O Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE) informou que, com cerca de 91% da votação apurada, Humala tem 30,83% dos votos, seguido por García, com 24,32%, e Flores, com 23,61%. O organismo eleitoral acrescentou que a diferença entre García e Flores é de 79.838 votos válidos. A ONPE acrescentou que falta processar 607 urnas de eleitores peruanos que votaram na Ásia e outros países das Américas, assim como da área rural peruana. O segundo turno para eleger o sucessor do presidente Alejandro Toledo será disputado entre a última semana maio e a primeira de junho, segundo as previsões oficiais.