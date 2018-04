Disputa presidencial dos EUA está tecnicamente empatada

Com isso, a corrida à Casa Branca está virtualmente igual, com o republicano com 47% das intenções de voto e o democrata com 45%, resultado dentro da margem de erro.

Após uma importante vitória no primeiro debate e um mês bom para sua campanha, Romney avançou em diversas áreas de percepção entre os eleitores norte-americanos, incluindo a confiança na maneira que guiará a economia e sua imagem como solucionador de problemas. Ao mesmo tempo, a expectativa de que Obama seja reeleito diminuiu: metade dos entrevistados acha que ele vencerá, contra 55% no mês passado.

Apesar das boas notícias para os Republicanos, o que mais importa para o resultado do pleito são os votos nos Estados em que os eleitores ainda estão indecisos. Nos EUA o presidente não é escolhido através de votação nacional, mas por disputas Estado a Estado. Pesquisas mostram que em vários dos locais decisivos Obama ainda está na frente.

A pesquisa AP-GfK indica que a intenção de voto das mulheres está dividida em 47% para cada candidato. No mês passado, Obama tinha 16 pontos porcentuais de vantagem. Por outro lado, a campanha de Romney enfrenta a polêmica causada por um candidato republicano ao Senado que afirmou que uma gravidez causada por estupro é "obra de Deus". Há um mês Romney tinha 13 pontos porcentuais de vantagem sobre o presidente entre os homens. Agora, sua liderança é de 5 pontos. As informações são da Associated Press.