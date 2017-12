Disputa será apertada nas eleições alemãs As eleições legislativas do próximo domingo na Alemanha serão uma disputa apertada entre o primeiro-ministro social-democrata Gerhard Schroeder, que detém uma leve vantagem, e seu rival conservador Edmund Stoiber, segundo indicam as últimas pesquisas de intenção de voto divulgadas nesta sexta-feira. O instituto de pesquisas Allensbach, o único que em 1998 previu a vitória dos social-democratas (SPD), indicou nesta sexta que 37,5% dos eleitores consultados votarão no SPD, e 37% na coalizão CDU-CSU de Stoiber. Neocomunistas podem ficar de fora A mesma sondagem atribui aos liberais do FDP o terceiro lugar, com 9,5% dos votos, e 7,5% para os Verdes, enquanto os neocomunistas, com apenas 4,5% das intenções de voto, correm o risco de ficar fora do Bundestag (Parlamento federal) por não superarem o índice mínimo de 5%. Segundo essa sondagem, a CDU-CSU e o FDP poderiam obter a maioria absoluta das cadeiras do Parlamento, com 46,5% dos votos, enquanto a coalizão no governo SPD-Verdes obteria apenas 45%. De qualquer modo, a aritmética dos levantamentos está submetida à importante variável dos neocomunistas, desde que eles obtenham o número suficiente de sufrágios que lhes permita ocupar pelo menos um dos 598 assentos do Parlamento. Imigrantes também vão votar Nas eleições do próximo domingo, votarão 61,2 milhões de eleitores - o número mais alto registrado até agora, e que inclui, também pela primeira vez, o voto de um milhão de imigrantes que obtiveram a cidadania alemã. O sistema eleitoral prevê dois votos: um destinado a eleger o representante de cada uma das 270 circunscrições eleitorais, onde o vencedor é o que obtiver mais votos. O outro é para o partido, que decide justamente a concorrência entre as diferentes agremiações políticas que se apresentam às urnas. Os cinco partidos representados em todas as regiões que já contam com uma representação no Bundestag são SPD, CDU, CDU-CSU (democrata-cristãos e social-cristãos bávaros), Partido Verde, os liberais do FDP e o PDS (ex-comunistas ou neocomunistas). Nenhum dos três partidos de extrema direita - NPD, DVU e Republikaner - está representado no Parlamento; nas últimas eleições, eles obtiveram uma porcentagem muito reduzida de votos. O chanceler, nome que é dado na Alemanha ao chefe de governo, é eleito pelo Bundestag, embora sua nomeação oficial seja feita pelo presidente da República, atualmente Johannes Rau. Momentos-chave A campanha eleitoral, que terminou nesta sexta-feira, foi caracterizada por dois momentos-chave: as gravíssimas inundações que arrasaram Dresden e outras cidades alemãs e a ameaça de uma nova guerra no Iraque. Ambos os fatores beneficiaram, segundo analistas locais, o premier social-democrata. A firme posição assumida por Schroeder durante as inundações e sua firme rejeição a uma intervenção militar "preventiva" no Iraque - como querem os EUA - levaram-no a obter alguns pontos de vantagem sobre um ambíguo Stoiber, que opinou que a decisão compete à ONU.