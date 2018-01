Disputa tende a se polarizar na Argentina

A mesma pesquisa aponta uma paridade na intenção de votos entre Scioli (33,3%) e Macri (32,2%). Associada a isso está a queda do terceiro colocado na disputa, Sergio Massa, um ex-kirchnerista forte na região metropolitana de Buenos Aires, mas que depois de liderar até o início do ano aparece com 13,8% e em declínio. Sua rejeição chegou a 53,5%. "Massa está praticamente fora. O tema é como se dividirão seus votos, mas isso dependerá de muitos fatores até a eleição", disse Mariel Fornoni, diretora da M&F.

Scioli, um peronista moderado, é o provável candidato kirchnerista na votação que definirá o sucessor de Cristina Kirchner. Ele disputará uma prévia em agosto com o ministro dos Transportes, Florencio Randazzo, que tem a preferência da ala mais radical do kirchnerismo, mas cuja rejeição entre o eleitor em geral é de 60,5%. Para essa prévia, a M&F põe Scioli como favorito por 61% a 33%.

Segundo a M&F, Scioli e Macri são os líderes com melhor imagem do país (27% e 20%, respectivamente). Questionados sobre o bloco em que votariam, 41,1% dos argentinos mencionaram a oposição e 30,8%, o governo.