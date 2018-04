Disputas no Mali forçam 126 mil a abandonar seus lares

O escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês) disse que as pessoas continuam a fugir e estimaram que 61.400 estão desalojadas internamente, enquanto 65.000 buscaram refúgio em Mauritânia, Burkina Faso, Níger e Algéria. Além disso, ao menos 7.563 cidadãos do Níger que moravam no Mali voltaram para casa.

"Governos e diversas organizações começaram a providenciar assistência e abrigo, água e saneamento, alimentos e educação para os desalojados e refugiados", afirma o comunicado. Entretanto, a OCHA disse que uma resposta muito maior é necessária para a região do Sahel, que enfrenta uma severa crise de alimentos após chuvas fracas e uma colheita ruim em 2011, o que ameaça a vida de milhões.

Rebeldes tuaregues realizam a maior ofensiva no local desde uma rebelião em 2009. Eles exigem a autonomia no norte do Mali e lançaram diversos ataques a cidades da região desde meados de janeiro. As informações são da Dow Jones.