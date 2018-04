Dissidência das Farc envolvida em execução de jornalistas sequestra casal equatoriano

QUITO - O governo do Equador anunciou nesta terça-feira, 17, que outras duas pessoas - um homem e uma mulher ainda não identificados - foram sequestradas na fronteira com a Colômbia por dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Na sexta-feira, Quito lançou uma operação militar na região após confirmar a morte da equipe de imprensa sequestrada por dissidentes da guerrilha no dia 26 de março.

+ Moreno dá prazo de dez dias para prisão de principal suspeito de assassinar jornalistas

+ Guerrilheiros suspendem entrega de corpos dos jornalistas equatorianos à Cruz Vermelha

"Por meio do canal de comunicação com Guacho (líder dos captores), chegou a nós a informação no dia de ontem sobre um novo sequestro de dois cidadãos", informou ministro do Interior equatoriano, César Navas.

+ Equador afirma que jornalistas foram assassinados na Colômbia

+ Presidente do Equador confirma morte de jornalistas na fronteira com a Colômbia

A equipe do jornal El Comercio de Quito foi executada em cativeiro após ter sido feita refém em uma zona fronteiriça onde fazia uma reportagem. Um grupo que se afastou do processo de paz com as Farc, envolvido no tráfico de drogas, segundo as autoridades, assumiu a autoria do crime que chocou os equatorianos.

O governo do presidente do Equador, Lenín Moreno, confirmou na sexta-feira o assassinato e ofereceu uma recompensa de US$ 100 mil por informações sobre Walter Patricio Arizala Vernazala, conhecido como "Guacho", líder da Frente Oliver Sinisterra. / AFP e EFE